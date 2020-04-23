"النشرة": إصابة امرأة بحالة اختناق إثر حريق في أحد المنازل بزحلة

أشار مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، إلى أن "حريقاً شبّ في احد المنازل في حي الغصين في زحلة، وعملت عناصر ​الدفاع المدني​ على إخماده"، موضحاً أن "الحريق أدى الى اصابة امرأة بحالة اختناق، وتم نقلها الى احدى ​المستشفيات​ للمعالجة".

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