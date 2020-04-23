أعلن رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أن حاكم المركزي ​رياض سلامه​ لم ينسّق مع الحكومة في موضوع التعاميم التي أصدرها مؤخراً، والحقيقة أن هذه اللهجة لم نكن نسمعها من قبل،ماذا تغير والى ماذا ترمي؟ فهل هو تصويب بال​سياسة​ على حاكم المركزي؟ وهل ان حاكم ​​مصرف لبنان​​ ملزم وفقاً للقانون بان ينسق قراراته مع ​السلطة​ التنفيذية في التعاميم التي يصدرها؟ ام ان رئيس الحكومة هنا يعتبر انه بما اننا نمر بظروف غير طبيعية وبأزمة اقتصادية مالية نقدية غير مسبوقة فمن المفضل التنسيق مع الحكومة في القرارات النقدية بمعنى التمني؟أم أن صلاحيات الحاكم تتيح له التصرّف وإصدار التعاميم التي يراها مناسبة؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بين الحكومة و"الحاكم" هل هو تصويب بالسياسة أم قضية صلاحيات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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