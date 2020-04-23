كنعان: سنتابع الاسبوع المقبل درس واقرار منظومة قوانين مكافحة الفاسد واسقاط الحصانات

أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "الجدية تكون بالعمل التشريعي المنظّم لذلك سنتابع الاسبوع المقبل درس واقرار ​منظومة​ قوانين مكافحة ​الفاسد​ واسقاط الحصانات وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في اللجنة الفرعية التي ارأسها"، معتبرا أن "​لبنان​ لا يحتمل عملية الدربكة والمزايدة والشعبوية بل يتطلب عملاً جدياً وزارياً وتشريعياً بناء لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية".

وفي حديث تلفزيوني، رأى كنعان أن "مسؤولية الكتل السياسية ان ترتقي الى مستوى ​الأزمة​ والمرحلة والأولوية لمعالجة الأزمة وتداعياتها من سعر صرف ​الدولار​ الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة الى الموظفين الذين يفقدون اعمالهم ورواتبهم".