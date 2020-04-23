كنعان: سنتابع الاسبوع المقبل درس واقرار منظومة قوانين مكافحة الفاسد واسقاط الحصانات

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن "الجدية تكون بالعمل التشريعي المنظّم لذلك سنتابع الاسبوع المقبل درس واقرار منظومة قوانين مكافحة الفاسد واسقاط الحصانات وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية في اللجنة الفرعية التي ارأسها"، معتبرا أن "لبنان لا يحتمل عملية الدربكة والمزايدة والشعبوية بل يتطلب عملاً جدياً وزارياً وتشريعياً بناء لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية".
وفي حديث تلفزيوني، رأى كنعان أن "مسؤولية الكتل السياسية ان ترتقي الى مستوى الأزمة والمرحلة والأولوية لمعالجة الأزمة وتداعياتها من سعر صرف الدولار الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة الى الموظفين الذين يفقدون اعمالهم ورواتبهم".
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