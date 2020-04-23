الجالية اللبنانية في الصين سلمت الصليب الاحمر في صيدا 967 حصة غذائية

سلمت الجالية اللبنانية العاملة في ​الصين​ مركز ​الصليب الاحمر اللبناني​ "وحدة ادارة الكوارث" في صيدا 967 حصة غذائية مقدمة من ابناء الجالية اللبنانية العاملة في الصين، وذلك مساهمة منها مد يد العون للعائلات التي ستستفيد من الحصص الغذائية على مختلف الاراضي اللبنانية موزعة بالتساوي ومحصورة بالعائلات الأكثر حاجة.



وجرى تسليم الحصص الغذائية في مركز الصليب الاحمر في صيدا، في حضور ممثل الجالية هيثم الداعوق ومسؤول وحدة ادارة الكوارث في مركز الصليب الاحمر عمر البزري.

وشكر البزري ابناء الجالية اللبنانية العاملة في الصين على مساهمتهم الانسانية القيمة تحسسا منهم مع ابناء بلدهم وثقتهم بالصليب الاحمر ليتولى توزيع المساعدات العينية على العائلات الاكثر حاجة، وذلك بناءً على بنك المعلومات الموجود لديه على مختلف الاراضي اللبنانية.

من جهته اكد هيثم الداعوق "ان ما يجمع ابناء الجالية اللبنانية في الصين هو انتماؤهم لبلدهم وايمانهم بأن ​الشعب اللبناني​ قادر على تجاوز الازمات والمحن مهما كانت، واشار إلى "ان هذه المساهمة تعبر عن صدق مشاعر اخواني في الجالية تجاه العائلات الاكثر حاجة في ظل الازمة الراهنة والناتجة عن ​فيروس كورونا​، وذلك انسجاما مع اعلان ​الحكومة اللبنانية​ التعبئة العامة مما رتب اعباء على المواطن اللبناني والزامه البقاء في المنزل".

