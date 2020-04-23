المجذوب: هدفنا في هذه الفترة أن تتكاتف السلطات الثلاث لمواجهة كورونا

أشار وزير التربية ​طارق المجذوب​ إلى أن "زيارته ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ واجبة، وكان لا بد من الاستفادة من خبراته، وكان حديث مطول معه عن واقع التربية ومصير الامتحانات وعودة المصارف في ظل التعبئة العامة وما بعد التعبئة".

ولفت المجذوب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "مبدئيا استغرضنا 15 سينايو بدأنا منها من 15 أيار إلى 15 كانون الأول، وعلميا لكل سيناريو من السيناريوهاتت اجراءات"، موضحاً أنه "لن يظلم أحد وستكون العملية عادلة. الهدف الرئيس هو التخفيف من وجع الناس لذلك الامتحانات ستأخذ بالاعتبارات الاوضاع التي يمر بها الجميع".

كما شدد لى ان "هناك محاولات حثيثة مع المدارس ولجان الأهل والأساتذة ومع ​نقابة المعلمين​ في ​القطاع الخاص​، هفها التوصل إلى حل يرضي جميع الجهات". وأفاد بأنه "في ظل أزمة كورونا العالمية، لبنان يعاني أكثر من غيره في موضوع التعليم لأن 30% من قطاع التعليم في لبنان رسمي، في حين أن الـ 70% المتبقية قطاع خاص، لذلك المطلوب من الجميع ان يشعر مع الآخر ويتنازل بعض الشيء للآخر".

وأفاد المجذوب بأنه "نحن في زمن نحارب ​فيروس كورونا​ وبعدها نقوم بحل الأمور الأخرى"، منوّهاً بأن "نهضة البلد تستدعي منا تضحيات. لدينا ازمات في كل القطاعات لكن لدينا انتاج لبناني وهو صناعة الطالب اللبناني".

بالتوازي، أشار وزير التربية إلى أنه "بعد زيارة رئيس الجمهورية، زرت رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري وختمتها بزيارة رئيس الحكومة حسان دياب الذي يسهر على السطة التنفيذية"، موضحاً أن "هدفنا في هذه الفترة ان تتكاتف السلطات الثلاث لمواجهة هذا الوباء اللعين وإعطاء صورة إيجابية للناس وبالتالي ان يكون لينان منارة علمية مجدداً".