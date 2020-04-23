دياب ترأس اجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لكورونا

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، في السراي الحكومي، اجتماع لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس "كورونا"، حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الصحة حمد حسن، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال النجار، وزير التربية طارق المجذوب، وزير الطاقة ريمون غجر، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، وزير الصناعة عماد حب الله، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وزيرة العمل لميا يمين، الأمين العام لمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وبحث المجتمعون في إجراءات التعبئة العامة، كما جرى النقاش حول وضع خطة للمرحلة المقبلة للنظر في إمكانية تخفيف الإجراءات تدريجيا.

