أكد التقرير 30 الصادر عن لجنة الصحة في خلية الأزمة ببلدية برجا، والذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا للفترة الممتدة بينن الثامنة في 22/04/2020 إلى الثامنة في 23/04/2020 أنه "لم يتم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا، وأن عدد حالات الشفاء 9، وعدد حالات الوفاة حالة واحدة حتى الساعة، وان العدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 8 حالات، وأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة 18 حالة".
وأكد "أن اللجنة تنتظر نتيجة فحص 5 حالات مثبتة سابقا وتتم إعادة فحصها"، مشيرا إلى "أن اللجنة تتابع المحجورين سابقا لناحية التأكد من التزامهم الحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الاتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية برجا: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالات الشفاء 9 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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