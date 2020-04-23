النشرة:إطلاق سراح الشبان الـ7 بعد توقيفهم على خلفية رمي الحجارة على مصرف لبنان بصيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا انه بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​، اطلقت ​القوى الامنية​ سراح الشبان السبعة الذي كان قد أوقفهم الجيش على خلفية رمي حجارة باتجاه مبنى ​مصرف لبنان​ في صيدا .

وفي وقت سابق، ذكرت معلومات صحافية ان ​الجيش اللبناني​ اوقف سبعة أشخاص على اثر قيامهم برمي حجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا وهم : محمود . ح ، كريم .ح ،حسن.ح ، هادي ع.ر، أحمد . أ ، نادر .ح وعمر .م، فيما واصل المحتجون تحركهم الاحتجاجي امام مصرف لبنان فرع صيدا وسط هتافات ضد الحاكم وسياساته المالية والمصرفية.