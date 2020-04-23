النشرة:إطلاق سراح الشبان الـ7 بعد توقيفهم على خلفية رمي الحجارة على مصرف لبنان بصيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا انه بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، اطلقت القوى الامنية سراح الشبان السبعة الذي كان قد أوقفهم الجيش على خلفية رمي حجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا .
وفي وقت سابق، ذكرت معلومات صحافية ان الجيش اللبناني اوقف سبعة أشخاص على اثر قيامهم برمي حجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا وهم : محمود . ح ، كريم .ح ،حسن.ح ، هادي ع.ر، أحمد . أ ، نادر .ح وعمر .م، فيما واصل المحتجون تحركهم الاحتجاجي امام مصرف لبنان فرع صيدا وسط هتافات ضد الحاكم وسياساته المالية والمصرفية.
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