السلطات الإيطالية تسجل 464 حالة وفاة جديدة بكورونا و2646 إصابة

أعلنت السلطات الإيطالية "تسجيل 464 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 25549 شخصاً، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد ​الولايات المتحدة​.

ولفتت السلطات إلى أن "عدد حالات الإصابة المسجلة في إيطالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغ 2646، ليزيد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 189 ألفاً و973 شخصاً، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

كما نوّهت بأن "عدد المتعافين خلال اليوم الأخير ارتفع إلى 57576 شخصاً".