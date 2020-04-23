أعلنت السلطات الإيطالية "تسجيل 464 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 25549 شخصاً، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة للضحايا في العالم بعد الولايات المتحدة.
ولفتت السلطات إلى أن "عدد حالات الإصابة المسجلة في إيطالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغ 2646، ليزيد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 189 ألفاً و973 شخصاً، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.
كما نوّهت بأن "عدد المتعافين خلال اليوم الأخير ارتفع إلى 57576 شخصاً".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإيطالية تسجل 464 حالة وفاة جديدة بكورونا و2646 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.