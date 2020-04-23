كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض المعدية بوزارة الصحة، اليوم الخميس أن معدل انتشار فيروس كورونا تراجع من 2.73 في المائية إلى ما بين 1.17 و1.19 في المائة.
وقال اليوبي خلال التصريح الصحافي اليومي الخاص بالحالة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب إن 90 في المائة من الحالات التي تم اكتشافهل في 24 ساعة الأخيرة هي نتيجلة لعملية التتبع الصحي للمخالطين أي ما يقدر بـ109 حالة من 122 حالة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الخميس تسجيل 122 حالة إصابة بفيروس كورونا، تسجيل 6 حالات وفيات و39 حالة شفاء من الفيروس في 24 ساعة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوبي يعلن بشرى سارة…انخفاض سرعة انتشار فيروس كورونا بالمغرب من.2.73% إلى 1.17% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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