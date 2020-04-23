حصيلة جديدة.. تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا والمجموع يرتفع إلى 3568 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 122 حالة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 3568 حالة في الإجمالي منذ وصول الفيروس إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

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