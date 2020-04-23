العلمي: الصيدليات شاطو لها الكمامات وسنتغلب على كثرتها بالتصدير

خرج مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، للحديث مجددا عن “وفرة” الكمامات في السوق المغربية.

وقال العلمي، أمام لجنة المالية بمحلس النواب اليوم، إنه بعد اتخاذ وزارته لقرار توزيع الكمامات عن طريق الصيدليات، تم اليوم تسجيل وفرة الكمامات بالصيدليات، مضيفا “الصيدليات شاطو لهم الكمامات اليوم، وكلهم عندهم”.

وأوضح العلمي، أن شركات تصنيع الكمامات وصلت اليوم إلى تصنيع 6,2 مليون كمامة يوميا، مضيفا أن الشركات المصنعة عددها 17 شركة، معلنا وصول معدات جديدة اليوم للمغرب، والتي ستساعد على الوصول إلى تصنيع 8 ملايين كمامة يوميا.

Advertisements

وتحدث العلمي اليوم عن الكمامات المصنعة من الثوب والتي يمكن إعادة تنظيفها واستعمالها لمدة أسبوع، حيث قال إن المغرب يصنع منها حاليا مليون كمامة يوميا، ويستعد لتصنيع عدد أكبر.

واعتبر العلمي أن المشكل الذي تواجهه البلاد الآن هو وفرة الكمامات، وهو المشكل الذي سيتم حله حسب قوله بفتح الباب للتصدير للخارج.

وعن جودة الكمامات التي كانت محط انتقاد المثيرين، أقر العلمي بالمشكل في جودة الكمامات في بدايك تصنيعها، مضيفا أن هذا الإشكال تم تجاوزه من طرف المصنعين حيث قال “حتى مكونات الطائرات فيها هامش خطأ”.