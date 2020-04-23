بعد تعليق التمويل الأمريكي.. الصين تقدم 30 مليون دولار إضافية إلى منظمة الصحة

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها ستدفع ثلاثين مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية، بعد أيام من تعليق الولايات المتحدة مساهمتها المالية في المنظمة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، إن المبلغ المذكور “سيستخدم في الوقاية من وباء كوفيد-19، ومراقبته ودعم تطوير الأنظمة الصحية في الدول النامية”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنّه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظّمة الصحة العالمية، بسبب “سوء إدارتها” لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترامب: “إنني اليوم آمر بتعليق تمويل منظّمة الصحة العالمية، بينما تجرى مراجعة لتقييم دورها في سوء الإدارة الشديد، والتعتيم على تفشّي فيروس كورونا المستجدّ”.

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ووجّه الرئيس الأمريكي لائحة اتّهام مطوّلة إلى المنظّمة، وقال إنّ “العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات” الناجمة عن الوباء.

وقال غينغ شوانغ إن “دعم منظمة الصحة العالمية في لحظة حرجة من الكفاح العالمي ضد الوباء، هو الدفاع عن مثل ومبادئ التعددية، والدفاع عن مكانة الأمم المتحدة وسلطتها”.

وأكد المتحدث نفسه أن الصين دفعت، من قبل، عشرين مليون دولار لهذه المؤسسة، في إشارة إلى هبة قدمت، في مارس الماضي، على ما يبدو.