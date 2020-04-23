الناصيري يستعين في الجزء الثاني من “البوي” بأسماء فنية اشتهرت معه قبل سنوات

أعاد الفنان، سعيد الناصيري، مخرج سلسلة “البوي” الرمضانية في موسمها الثاني أسماء فنية إلى شاشة التلفاز، بعدما غابت طويلا عن الساحة، منهم الفنانة نعيمة إلياس.

وأظهر الإعلان الترويجي للسلسلة، التي تعرض على قناة “شدى تيفي”، أن سعيد الناصيري استعان بوجوه، اشتغلت معه في فترة أوج عطائه، حيث تحضر نعيمة إلياس، وفاطمة خير، وحنان الإبراهيمي، إلى جانب حضور شرفي للفنان عبد القادر مطاع، الذي غاب طويلا، بسبب ظروفه الصحية.

ولجأ الناصيري إلى قناة “شدى تيفي” للمرة الثانية، ليعرض عمله في موسم ثان، بعدما حققت حلقات الموسم الأول على نفس القناة التلفزية، وعلى قناة الناصيري بيوتوب، نجاحا، وانتشارا.

وكان سعيد الناصيري قد غاب عن شاشة التلفاز لسنوات طويلة، واشتكى مرارا من تغييبه من طرف القنوات العمومية، قبل أن يقرر العودة من خلال يوتوب، ثم تلقى عرضا من قناة “شدى تيفي” الخاصة.