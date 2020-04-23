بعد اتهامات بالسرقة ونفيها.. الشركة المنتجة لمسلسل “هاينة” تقرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة حاتم عمور

كشفت مصادر” اليوم 24″ أن الشركة المنتجة لمسلسل “هاينة” الرمضاني، ستتجه إلى القضاء، لمواجهة الفنان حاتم عمور بتهمة “سرقة أغنية” هاينة”، التي أصدرها، أخيرا، مع أسماء لمنور.

مصادر من شركة” إيماج فاكتوري” أكدت لـ”اليوم 24″، أن الشركة ستلجأ إلى السبل القانونية في مواجهة حاتم عمور، بعدما فاجأهم بإصداره لأغنية كان من المفترض أن تكون للمسلسل، الذي بيث على القناة الأولى.

وسبق أن كشف الفنان خليل غنيش، ملحن الأغنية، المكلف من طرف شركة الإنتاج، أنه هو من كان سيأديها، قبل أن يفاجأ بشريكه في التحلين، طارق الحجيلي، يقدم للشركة نسخة بصوت حاتم عمور، ليتم إصدارها منفردة دون أخذ موافقة، وقبل الوصول لحل.

عمور قال في رده على الاتهامات، بعد تواصل “اليوم 24” معه، إنه تعامل مع فريق عمل الأغنية، وهم كاتب الكلمات، محمد المغربي، والملحن، طارق لحجيلي، الذي أشرف على التوزيع إلى جانب مادرا.