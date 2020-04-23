صفر إصابة بـ”كورونا” في إقليمين وعمالة في جهة الشمال

سجلت، إلى حدود اليوم الخميس، صفر إصابة بـ”كوفيد19″في إقليمين، وعمالة، في جهة الشمال، ويتعلق الأمر بكل من إقليم شفشاون، والفحص أنجرة، وعمالة المضيق الفنيدق.

ووفق معطيات رسمية لوزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية، فإن إقليم الحسيمة، لم يسجل منذ 10 أيام أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث استقر عدد الإصابات في 13 شخصا، تماثلت منها 3 حالات للشفاء.

واستقر عدد الإصابات بالفايروس التاجي في إقليم وزان، في حالة واحد، لاتزال تخضع للعلاج في المستشفى الإقليمي.

وبلغ إجمالي الإصابات في عمالة طنجة أصيلة إلى 342 حالة مؤكدة، يليها إقليم العرائش بـ77 شخصا، وإقليم تطوان 58 شخصا.

وأجرت جهة الشمال 2816 تحليلا مخبريا، تأكد منها إصابة 491 شخصا، إلى حدود العاشرة صباحا من اليوم، فيما تماثل 66 مصابا للشفاء، وفارق 16 شخصا الحياة.