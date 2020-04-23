طنجة.. تسجيل حالتي شفاء جديدة من “كوفيد-19” لعاملتين في إحدى البؤر الصناعية

غادرت، اليوم الخميس، امرأتين مستشفى القرطبي، في طنجة، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الأمر يتعلق بامرأتين في عقدهما الرابع، كانتا تشتغلان داخل إحدى الوحدات الصناعية، التي ظهرت فيها بؤر الإصابة بالفيروس التاجي.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المتعافيتان دخلتا المستشفى، قبل حوالي 3 أسابيع، بعدما ظهرت عليهما أعراض الإصابة بـ”كوفيد19″، وأكدتها نتائج التحاليل المخبرية.

ويستقبل مستشفى القرطبي حوالي 50 مصابا بفيروس كورونا، يخضعون للعلاجات وفق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة.

وسجلت عمالة طنجة أصيلة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، 342 حالة مؤكدة، تماثلت 38 مصابا، منها للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 8 أشخاص.