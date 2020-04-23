الشاب خليل غنيش يسجل حضورا رمضانيا قويا من بوابة “أغاني الجنريك”

يعود اسم المغني الشاب، خليل غينيش، إلى البروز مرة أخرى، في شهر رمضان، حيث يغني جنيريك عملين رمضانيين على القناة الأولى، والثانية.

ويقدم خليل غينيش جينيريك مسلسل الإرث، الذي يبث على القناة الثانية، بمشاركة أسماء بارزة، منهم مريم باكوش، وبشير واكين، وعدنان موحجة، ويحيى الفاندي، ومحمد خيي، واختار تسميتها لإصدارها منفصلة عن المسلسل بـ”شاب راسي”.

ويؤدي خليل غينيش، كذلك، جنيريك” قضية عمر”، المسلسل، الذي يبث على القناة الأولى، بمشاركة يوسف الجندي، وربيع القاطي، وياسين أحجام، وربيع الصقلي، ومنال أمين، وهاجر المصدوقي.

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وأصبح اسم خليل غنيش مطلوبا لدى شركات الإنتاج لصناعة أغاني الجنريك، وأدائها، حيث يقوم بالكتابة، والتلحين كذلك، والمساهمة بالمؤهلات، التي يمتلكها حسب المطلوب منه، كما يقدم أكثر أغان درامية تتمشى مع بطبيعة مواضيع الأعمال.

وكان غنيش قد صرح، سابقا، أنه كان سيؤدي جنيريك سلسلة “هاينة”، التي ستعرض في رمضان المقبل، على القناة الأولى، قبل أن يفاجأ بإصدارها بصوت عمور، ما جعل الموضوع يتحول إلى اتهمات بالسرقة، ويخلق الجدل.

يذكر أن خليل غنيش اكتسب شهرة واسعة بعد أدائه، سابقا، جنيريك مسلسل الوجه الآخر، الذي بث على القناة الأولى.