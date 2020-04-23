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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 232 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 23 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل 232 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات.
وقال الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ1004 متعافين.
ولفت إلى تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وتابع أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
بدورها، أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test، وأكثر من 90 ألف تحليل pcr لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وأكدت توافر مخزون كافٍ من المسحات وعينات الاختبار الخاصة بتحليل الـ pcr للحالات المشتبه بإصابتها.
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