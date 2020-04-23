محافظ حضرموت يهنئ رئيس الجمهورية بالشهر الفضيل وذكرى التحرير

الخميس 23 أبريل 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية تهنئة إلى فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



جاء فيها ..

"أرفع لفخامتكم أصالة عن أنفسنا ونيابة عن كافة أبناء محافظة حضرموت ومنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية أصدق التهاني وأحر التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يجعل حلول رمضان عليكم وعلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية شهر خير ورحمة ونصر، وأن يعيده الله على فخامتكم وشعبنا والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركة، وأن يديم على فخامتكم وعلى أبناء شعبنا العظيم نعمة الصحة والعافية والسعادة، وأن يثبت المرابطين في مواقع الواجب في جبهات الشرف الوطني العظيم لمواجهة العصابة المليشياوية الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران ويمدهم بالنصر والتمكين.

كما نرفع لفخامتكم التهاني بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي في الـ 24 من إبريل 2016م والذي يأتي متزامناً مع حلول شهر رمضان المعظّم.

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وتأتي هذه المناسبة الدينية الجليلة والعالم أجمع يا فخامة الرئيس يواجه كارثة "كورونا" وما خلفته من آثار سلبية في كل مناحي الحياة، ولقد بذلت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت جهوداً احترازية كبيرة، وكانت سباقة في تنفيذ الإجراءات الوقائية وافتتاح العديد من المراكز الإحترازية على مستوى المحافظة.

كما أسهمت السلطة المحلية وأبناء حضرموت الاوفياء جميعاً في تلبية نداء الواجب بتسيير قافلة إغاثة عاجلة لمساعدة أبناء محافظه عدن الباسلة الذين تأثروا وتضرروا جراء المنخفض الجوي والسيول الجارفة، وذلك في موقف انساني ووطني للوقوف معهم والتخفيف من معاناتهم.

وفقكم الله الى ما فيه خير الوطن والمواطن

وكل عام وأنتم بخير،،،

اللواء الركن فرج سالمين البحسني

محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية".