المبعوث الأممي لدى اليمن يدعو أطراف النزاع لإلقاء السلاح في رمضان

الخميس 23 أبريل 2020

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن أملها في أن يشكل شهر رمضان، مصدر إلهام لأطراف النزاع بإنهاء معاناة اليمنيين وإلقاء السلاح وإطلاق سراح المحتجزين والمخفيين قسريا.



جاء ذلك في رسالة بعثها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، لليمنيين وأطراف الصراع بمناسبة حلول الشهر الكريم الذي يبدأ غدا الجمعة .. وفق “العين“.

وعبّر جريفيث، عن أمنياته أن يأتي شهر رمضان بمنح السلام والتصالح والفرحة، داعيا اليمنيين إلى رفع أصواتهم مدوّية أكثر فأكثر للمطالبة بالسلام وحقوقهم في مستقبل أفضل.

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وخاطب أطراف النزاع قائلا: "ليكن هذا الشهر العظيم مصدر إلهام لكم لإنهاء معاناة شعبكم، ألقوا سلاحكم، أطلقوا سراح كل من سلبه النزاع الحرّية، وافتحوا الممرات الإنسانية".

ودعا المبعوث الأممي أطراف النزاع، إلى أن يكون شغلهم الشاغل، تتسيق الجهود لمساعدة بلادكم في مواجهة تفشي فيروس كورونا وغيرها من الاحتياجات الطارئ.

وتزامنت تصريحات المبعوث الأممي، مع انتهاء الهدنة الإنسانية التي اعلنها التحالف العربي قبل أسبوعين من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد، وقوبلت برفض وتصعيد حوثي غير مسبوق.

ولا يُعرف ما إذا كان التحالف العربي سيمدد قرار وقف إطلاق النار لفترة إضافية أم لا، وخصوصا بعد التعنت الحوثي، وارتكاب أكثر من 1400 خرقا، وفقا لاحصائيات صادرة عن الجيش اليمني.