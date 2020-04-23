غداً الجمعة اول ايام شهر رمضان المبارك في اليمن

الخميس 23 أبريل 2020

أعلنت وزارة الاوقاف والارشاد في العاصمة المؤقتة عدن، أنه يوم غد الجمعة هو أول ايام شهر رمضان المبارك في اليمن .



وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوزارة :

فإنه بفضل من الله وبعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام ، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية ، في الحديدة وعدن ، تمت رؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم..

وبناء على ذلك : فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد .. رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة في أماكن مطلع الهلال المعتاد رؤيته فيها في السواحل اليمنية، وذلك بالتواصل مع لجنة الأهلة وأصحاب الفضيلة العلماء ..

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وبذلك يكون يوم غد ( الجمعة .. الموافق 24/ إبريل / 2020 ميلادية .. هو غرة أيام شهر رمضان المبارك ) ، لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما) ..

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة لدى المسلمين ، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تنتهز هذه الفرصة لترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه ، وللقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. سائلين المولى عزوجل أن يجعله شهر خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والاسلامية إنه جواد كريم..

وأن يرفع عن العالم أجمع وباء كورونا إنه على كل شيء قدير ..

وكل عام وانتم بخير.

صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد.

العاصمة المؤقتة ..عدن.