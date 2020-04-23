شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتذرت الحكومة الإسبانية عن قيود كورونا للأطفال؟ والان نبدء بالتفاصيل

اعتذرت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس لتسببها في حدوث التباس بخصوص فرض قواعد عزل عام جديدة بالنسبة للأطفال في حين أشارت دراسة علمية إلى أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر بين الإسبان منذ وقت أبكر مما كان يُعتقد.

وسجلت إسبانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا وبلغ 22175 حالة وثاني أكبر عدد إصابات على مستوى العالم وبلغ 213024 حالة وتفرض بعضا من أشد القيود صرامة في أوروبا. لكن تباطؤ معدل انتشار العدوى حفّزها على تخفيف بعض الإجراءات.

وبعد أن استبعدت الحكومة في بادئ الأمر السماح للأطفال بالتنزه أذعنت ليل الثلاثاء لضغوط شعبية، منها طرق الأواني من شرفات الوحدات السكنية، وسمحت لهم بالخروج للتنزه تحت إشراف بالغين ولفترات قصيرة، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من شهر.

وقال بابلو إيجليسياس، نائب رئيس الوزراء، "أود أن أعتذر لأننا لم نكن واضحين في الحكومة في الأيام والساعات الماضية" مؤكدا أن الأطفال أقل من 14 عاما سيكونون قادرين على الخروج في نزهات قصيرة تحت إشراف الكبار.