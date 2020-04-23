عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 29 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار

وذكرت القيادة في بيان تلقته الخليج 365، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ 17 آذار ولغاية اليوم 23 نيسان، القت القبض على 29702 مخالفاً خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة".وأضافت أن "القوات الأمنية في القيادة، حجزت 1604 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 69053 غرامة، كما سهلت دخول 43035 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وأكدت القيادة في بيانها، على "التعاون المستمر مع قطعاتها من قبل المواطنين لغاية زوال خطر الوباء".

