شارك الملياردير الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية، محمد حديد، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، احتفاله بأسبوع عيد ميلاد ابنته عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد.
ونشر محمد على صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورة، علق عليها قائلا: " أمي (الله يرحمها) خيرية ضاهر حديد كانت ستفخر بجيجي حديد اليوم .. أحبت جيجي كل شيء عن تاتا، فازت GiGi بالمركز الأول في مسابقة فنية لها لصورة تاتا. أخذت هذه الصورة عام 1955 في بيروت. كانت أم رائعة رائعة زوجة تاتا إلى ثلاثين أو حتى الأحفاد. نحن نفتقدها في كل مرة أتنفس فيها. تطل من فوق. وتقول GIGi عيد ميلاد سعيد. أنت تجعلني فخورا".
كما ونشر والد جيجي عددا من الصور لابنته، منذ فترة الطفولة حتى الآن، ساردا مشوار نجاحها سواء على المستوى الفنى أو الرياضى، وعلق قائلا: "أسبوع عيد ميلاد جيجى، الفتاة التى استحوذت على خيال الكثير من السيدات الشابات، الأميرة الجديدة جمالها هو أقل سماتها، أتقنت كل شيء من الكرة الطائرة إلى منافسة الفروسية الأولمبية".
كانت هذه تفاصيل خبر بصور من طفولتها.. والد جيجي حديد يحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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