وزيرة التربية: تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد

أكدت وزيرة التربية سها خليل العلي، الخميس، أن تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد، وفيما اعتبرت أن معالجات الوزارة لامتحانات المراحل النهائية راعت ظروف المحافظات، اشارت الى أنه من غير الممكن اعتبار السنة الدراسية سنة عبور.

وقالت العلي في حديث نقله التلفزيون الرسمي، إن "معالجات الوزارة لامتحانات المراحل النهائية راعت ظروف جميع المحافظات"، مشيرة الى أن "المعالجات التي وضعتها الوزارة لامتحانات المراحل المنتهية جاءت بعد اجتماعات دورية مكثفة وراعت ظروف طلبة المحافظات كافة".

وأضافت أن "تقليص بعض المواد كان خطة بديلة تضاف الى حلول اخرى طرحتها الوزارة كمنصة العراق التعليمية التي تتضمن دروسا للمراحل الدراسية كافة"، موضحة أن "ادارات المدراس اطلقت المجاميع الالكترونية في برامج التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف اشغال الطالب بمواده الدراسية وضمان عدم ضياع العام الدراسي".

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واعتبرت العلي أن "تحديد موعد الامتحانات النهائية مرتبط بتطور الاوضاع الصحية في البلاد ومقررات خلية الازمة"، مؤكدة أنه "لا يمكن بدء عام دراسي جديد دون انتهاء العام الدراسي الحالي ومن غير الممكن اعتبار السنة الدراسية سنة عبور سيما للمراحل المنتهية وذلك لارتباط العراق بمنظمات دولية لا تسمح بهكذا اجراء".

وتابعت أن "هناك اشكالات بين بعض المديريات والوزارة بسبب تقاطع الصلاحيات بين الوزارة والمحافظة وعودة الصلاحيات الى الوزارة ينتظر قرارا من مجلس الوزراء وهو ما تم تاجيله الى الحكومة المقبلة".