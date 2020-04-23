دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان

وذكرت وزارات الأوقاف في تلك الدول، أنه "نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، فإن يوم الجمعة يكون الـ30 من شهر شعبان، ويكون يوم السبت بعد غد غرة شهر رمضان المبارك".

وأشارت سلطنة عمان الخميس، إلى أن "بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال".



أما في إيران، فقد أعلن عضو لجنة الاستهلال علي رضا موحد نجاد، أن "بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران".

وأعلنت باكستان رسميا أن "الجمعة متمم شهر شعبان، والسبت أول أيام رمضان"، وكذلك أعلنت سلطنة بروناي، "السبت غرة شهر رمضان المبارك".

وبحسب بيان مركز الفلك الدولي، فإن معظم دول العالمين العربي والإسلامي، ستتحرى هلال رمضان يوم الخميس، لأن شهر شعبان بدأ في معظم تلك الدول يوم الخميس 26 مارس، ما يجعل يوم غدا الخميس 29 شعبان.