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ليوث الرافدين ينجون من تأجيلات كورونا ويشاركون في بطولة آسيا

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2020-04-23 | 19:46

ليوث الرافدين ينجون من تأجيلات كورونا ويشاركون في بطولة آسيا

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تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اشعاراً من نظيره الاسيوي يؤكد من خلالها إقامة بطولة آسيا لمنتخبات الشباب تحت 19 عاماً في موعدها المحدد خلال العام الجاري 2020.
وبالإضافة الى بطولة كأس آسيا للشباب، ستقام ايضاً بطولة آسيا لمنتخبات الناشئين تحت 16 عاماً.

وتقام بطولة تحت 16 عاماً في مملكة البحرين للفترة من 16 ايلول إلى 3 تشرين الاول 2020، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان من 14 وحتى 31 تشرين الاول 2020.


ونوه الاتحاد الآسيوي أن المختصين سوف يقومون بمراجعة الوضع الصحي الراهن ومتابعته عن كثب في جميع الدول الآسيوية وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة حفاظاً على سلامة الجميع والحرص على إقامة البطولتين بأمان في موعدهما، وسوف تعلم الاتحادات الأعضاء في حال تغير أي موعد.

تجدر الإشارة الى ان منتخب الشباب نجح في التأهل الى النهائيات بعدما تخطى مجموعته بالتصفيات والتي ضمت منتخبات الكويت وباكستان وفلسطين وعمان.


ولم ينجح منتخب الناشئين في بلوغ بطولة آسيا، لعدم تمكنه من تخطي مجموعته في التصفيات والتي ضمت منتخبات قيرغستان، العراق، لبنان.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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