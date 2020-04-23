ليوث الرافدين ينجون من تأجيلات كورونا ويشاركون في بطولة آسيا

وبالإضافة الى بطولة كأس آسيا للشباب، ستقام ايضاً بطولة آسيا لمنتخبات الناشئين تحت 16 عاماً.

وتقام بطولة تحت 16 عاماً في مملكة البحرين للفترة من 16 ايلول إلى 3 تشرين الاول 2020، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان من 14 وحتى 31 تشرين الاول 2020.



ونوه الاتحاد الآسيوي أن المختصين سوف يقومون بمراجعة الوضع الصحي الراهن ومتابعته عن كثب في جميع الدول الآسيوية وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة حفاظاً على سلامة الجميع والحرص على إقامة البطولتين بأمان في موعدهما، وسوف تعلم الاتحادات الأعضاء في حال تغير أي موعد.

تجدر الإشارة الى ان منتخب الشباب نجح في التأهل الى النهائيات بعدما تخطى مجموعته بالتصفيات والتي ضمت منتخبات الكويت وباكستان وفلسطين وعمان.



ولم ينجح منتخب الناشئين في بلوغ بطولة آسيا، لعدم تمكنه من تخطي مجموعته في التصفيات والتي ضمت منتخبات قيرغستان، العراق، لبنان.