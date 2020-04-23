شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة العليا في السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المحكمة العليا في السعودية اليوم الخميس أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك.



وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

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