الرئيس السيسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، قائلا:"مع حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات".
وكتب رئيس الجمهورية خلال منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك". "أعاده الله علينا و على الشعوب العربية و الإسلامية بالخير و اليمن و البركات".
وتابع: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام فى ظل حالة فريدة من التكاتف و التلاحم نعيشها جميعاً و نتضرع فيها إلي الله سبحانه و تعالي أن يحفظ بلدنا و شعبها العظيم و يمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر و التحديات، حفظ الله مصر و المصريين و سائر شعوب الأرض".
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