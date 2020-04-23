وقفة احتجاجية لحراك النبطية احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار

نفذ حراك ​النبطية​ وقفة إحتجاجية أمام خيمته قرب ​السراي الحكومي​، رفضا لسياسة رفع سعر ​الدولار​ الذي لامس الـ3700 ليرة اليوم. ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "صوت الجوع لما الناس تجوع"، "لا داعي للهلع الدولار وصل الى ال4000 الاف".

تجدر الإشارة إلى أن قناة "الجديد" كانت قد أفادت عن تجمع محتجين وسط ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

كما أفادت معلومات صحافية عن قطع اوتوستراد الضبية بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين.

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وكان عدد من المواطنين قد تجمعوا أمام مصرف لبنان احتجاجا على ارتفاع ​سعر الدولار​، والذي لامس عتبة الـ 4000 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.

وفي وقت سابق، نفذ محتجون وقفة امام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات نددت بالسياسات المصرفية التي تزيد الازمة المعيشية والاجتماعية تفاقما وتراكم اعباء على كاهل المواطن فوق اعبائه.

كما أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق الجية بالإتجاهين، وذلك إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

