النشرة: قطع الطريق عند مدخل بعلبك إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن عددًا من ​المحتجين​ نفذوا وقفة عند دوار بلدة دورس، لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ وغلاء الأسعار، ورددوا شعارات ضد ​السياسة​ المصرفية.

وحاول المحتجون حرق الإطارات، ولكن ​الجيش​ منعهم وألزمهم بفتح الطريق.

هذا وسجل سعرُ صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا اليوم لدى الصرافين إذ وصل الى 3700 ليرة عند عدد من محلات الصيرفة.

وتُسجّل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين من الوضع في البلد، وفي ظل الطلب المرتفع على العملة مقابل عرض قليل جدا للدولار في السوق.