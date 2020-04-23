أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك بأن عددًا من المحتجين نفذوا وقفة عند دوار بلدة دورس، لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء الأسعار، ورددوا شعارات ضد السياسة المصرفية.
وحاول المحتجون حرق الإطارات، ولكن الجيش منعهم وألزمهم بفتح الطريق.
هذا وسجل سعرُ صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا اليوم لدى الصرافين إذ وصل الى 3700 ليرة عند عدد من محلات الصيرفة.
وتُسجّل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين من الوضع في البلد، وفي ظل الطلب المرتفع على العملة مقابل عرض قليل جدا للدولار في السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع الطريق عند مدخل بعلبك إحتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.