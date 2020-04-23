محتجون القوا الحجارة على مصرف بيت التمويل العربي في طرابلس

ذكرت معلومات صحافية أن عددا من المحتجين قاموا بإلقاء الحجارة على واجهة مصرف "​بيت التمويل العربي​" في شارع المصارف في ​طرابلس​ وعلى ماكينة atm، كما قاموا بقطع الطريق بحاويات القمامة وأطلقوا الهتافات المنددة بالسلطة والمصارف، وعلى الأثر حضرت عناصر ​الجيش اللبناني​ الى المكان وتعمل على تفريقهم.

وكانت معلومات صحافية قد ذكرت ان الجيش اللبناني اوقف سبعة أشخاص على اثر قيامهم برمي حجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا وهم : محمود . ح ، كريم .ح ،حسن.ح ، هادي ع.ر، أحمد . أ ، نادر .ح وعمر .م

الى ذلك يواصل المحتجون تحركهم الاحتجاجي امام مصرف لبنان فرع صيدا وسط هتافات ضد الحاكم وسياساته المالية والمصرفية .