توقيف سبعة أشخاص واستمرار التحرك امام مصرف لبنان في صيدا

ذكرت معلومات صحافية ان الجيش اللبناني اوقف سبعة أشخاص على اثر قيامهم برمي حجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا وهم : محمود . ح ، كريم .ح ،حسن.ح ، هادي ع.ر، أحمد . أ ، نادر .ح وعمر .م
الى ذلك يواصل المحتجون تحركهم الاحتجاجي امام مصرف لبنان فرع صيدا وسط هتافات ضد الحاكم وسياساته المالية والمصرفية .
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