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توقيف سبعة أشخاص واستمرار التحرك امام مصرف لبنان في صيدا

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ذكرت معلومات صحافية ان ​الجيش اللبناني​ اوقف سبعة أشخاص على اثر قيامهم برمي حجارة باتجاه مبنى ​مصرف لبنان​ في صيدا وهم : محمود . ح ، كريم .ح ،حسن.ح ، هادي ع.ر، أحمد . أ ، نادر .ح وعمر .م

الى ذلك يواصل المحتجون تحركهم الاحتجاجي امام مصرف لبنان فرع صيدا وسط هتافات ضد الحاكم وسياساته المالية والمصرفية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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