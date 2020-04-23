توقيف سبعة أشخاص واستمرار التحرك امام مصرف لبنان في صيدا

ذكرت معلومات صحافية ان ​الجيش اللبناني​ اوقف سبعة أشخاص على اثر قيامهم برمي حجارة باتجاه مبنى ​مصرف لبنان​ في صيدا وهم : محمود . ح ، كريم .ح ،حسن.ح ، هادي ع.ر، أحمد . أ ، نادر .ح وعمر .م

الى ذلك يواصل المحتجون تحركهم الاحتجاجي امام مصرف لبنان فرع صيدا وسط هتافات ضد الحاكم وسياساته المالية والمصرفية .