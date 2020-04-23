هاشم: ما قيل من أضاليل وأكاذيب بحق بري في غير موقعه

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن "الموضوع لا يتعلق بالتعاطي مع الحكومة بأسلوب جديد، هذه حقيقة وواقع نعيشه يتعلق بالأمن الاجتماعي للناس والتفلت الذي عشناه خلال الساعات الـ48 الماضية وارتفاع الدولار من دون حسيب ورقيب"، لافتاً إلى أن "هناك مسؤولية على الحكومة بالدرجة الأولى التي نحن شركاء فيها، وشراكتنا لا تعني أن لا نكون واضحين بمواقفنا".

ولفت هاشم إلى أن "هذا ليس هجوماً على الحكومة، ما حصل بالأمس موضوع تقني بحت، ونحن لا نريد أن ندافع لا عن معارضة ولا عن موالاة، هناك مسؤولية مشتركة إزاء الوضع الراهن والأزمة الاقتصادية التي تطال كل الناس". وشدد على أن "هذه الأزمة هي نتاج فريق، وهي نتيجة الظرف العام ولا زلنا في حدة الأزمة جراء التراكمات خلال السنوات الماضية".

كما أكد أن "مشروع الـ 1200 مليار هناك ضرورة له، لكن أن يُطرح هذا الأمر خلال لحظات ودون اطّلاع ​المجلس النيابي​ على اي تفاصيبل فيه، قد يكون هذا الأمر دعا بعض الأشخاص إلى عدم مشاركة البعض في التصويت على هذا المشروع"، لافتاً إلى أن "ما قيل من أكاذيب وأضاليل وسناريوهات في غير موقعه، فرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ من أكثر الناس الذين دافعوا عن الحكومة منذ لحظة تشكيلها، وامن لها النصاب وكل محاولات النجاح لتصل إلى مكانها".

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وأفاد هاشم بأن "بري يقول اليوم نحن لا نستطيع تغيير واقع الحكومة باي شكل من الأشكال، والظرف القائم لا يمكن من ذلك"، مشيرًا إلى ضرورة أن "يبادر الجميع ويسأل كيف يجب أن نتعاطى ونتكافل تجاه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللبنانيون، والوقت ليس وقت استغلال سياسي لأي ظرف من الظروف، واذا كنا نتمتع بالحس الوطني يجب ان نتعاون معارضة قبل الموالاة للمصلحة الوطنية قبل المكاسب السياسية".

بالتوازي، شدد هاشم على أنه لا يجب على أحد أن "يزايد في موضوع بري، نحن لا يمكننا ان نكون مشاهدين للخطأ، وما حل خلال الساعات الماضية لا يمكن السكوت عنه". وأوضح أن "هناك تفلت بالأسعار، والغلاء الفاحش الذي تعيشه، على ​وزارة الاقتصاد​ ان تأخذ موقعها تجاهه، وهي كانت غائبة خلال الساعات الماضية ونحن رفعنا الصوت لنقول ل​وزير الاقتصاد​ ان يتحرك".

ولفت إلى أن "بري كان من أول وأكثر من كان واضحاً في مواقفه بموضوع حماية اللبنانيين وودائعهم ووضع حد للتفلت في موضوع ​سعر الدولار​"، مشدداً على أن "​كتلة التنمية والتحرير​" كانت أول من رفعت الصوت للإقتصاص بمن تسول له نفسه للّعب بأرزاق الناس". واعتبر أن "ليس هناك غطاء فوق رأس أحد، المهم ضبط الأمور ووضع حد لمن تلاعب بلقمة عيش الناش ايًا يكن".