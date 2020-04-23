المحتجون مستمرون في اعتصامهم امام مصرف لبنان ووقفات امام مصارف في الحمرا

افادت معلومات صحافية بأن المتظاهرين امام ​مصرف لبنان​ ما زالوا مستمرين في اعتصامهم امام مصرف لبنان، مطالبين رئيسي ​الجمهورية​ و​الحكومة​ بمحاكمة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، فيما تجوب مسيرات ​سيارة​ منطقة ​الحمرا​. وسار المتظاهرون من امام مصرف لبنان الى ​شارع الحمرا​ وسجلوا وقفات امام ​المصارف​ الموجودة في المنطقة مرددين شعارات تندد بال​سياسة​ المالية والمصرفية، مطالبين بمحاكمة سارقي الاموال المنهوبة ومهربيها الى الخارج.واتخذ ​الجيش​ اجراءات امنية مشددة اثناء التظاهر.

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