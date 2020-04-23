البستاني: لإعادة منح الثقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشار النائب فريد البستالني إلى أن "قوة الشعب الشرائية تدنت، فكيف يمكن للشخص الذي يتلقى راتباً وفقاً للحد الأدنى للأجور أن يشتري عذاء، دوناً عن تخلف الناس عن دفع الإيجارات وأقساط المدارس".

و شدد البستاني، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة "إعادة منح الثقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المؤسسات كلما كبرت انتشرت المافيات والكرتالات"، منوّهاً بأن "الدولة قائمة على ​القطاع الخاص​ المنهار، إن لم يعودوا للعمل كيف يمكن توظيف أشخاص. ماذا ننتظر، هل ننتظر سفير كي يقدم لنا النصائح!".

كما أشار إلى أن "كلما اختلفنا مع رئيس جمهورية نسقطه، وهذا ليس لصالح ​لبنان​"، منوّهاً بأن "عندما أسقطت الحكومة، كان هناك العديد من القوانين التي لم تمر لو لم يكن هناك فرغ". وأوضح أنه "نحن لدينا سنتين من العهد، نريد إنجاحه، نحن ككتلة لدينا قواينين ل​مكافحة الفساد​ وكلنا موافقين عليها"، لافتاً إلى أنه "نحن من أفشلنا الدولة وليس المواطنين، النظام التوافقي سقط".