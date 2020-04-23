LBCI: مجلس الوزراء غدًا سيبحث في بند تخفيف إجراءات التعبئة العامة

افادت معلومات للـLBCI بأن |مجلس الوزراء غدًا سيبحث في بند تخفيف إجراءات التعبئة العامة ويحتمل أن يُحدد موعد البدء بالتخفيف".

وفي وقت سابق، اعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ عن "توسيع مروحة الفحوصات التي نجريها على كافة الاراضي اللبنانية، لنتمكن في المرحلة المقبلة من اجراء تقييم دقيق وبالاخص لناحية التعبئة العامة والخطوات اللاحقة الواجب اتخاذها".

ولفت حسن الى أن "أمامنا 15 يوماً في الوزارة، اي حتى 10 ايار المقبل، من اجل رفع عدد الفحوصات المخبرية للوصول الى المعدل الدولي العام والبالغ 15 الف فحص لكل مليون نسمة، ونحن سنصل الى هذا الرقم وعندها تتضح الصورة لاتخاذ الاجراءات بناء على المعطيات الميدانية".