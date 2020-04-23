الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من ضم أراض في الضفة الغربية

حذر مبعوث ​الامم المتحدة​ الخاص للشرق الاوسط ​نيكولاي ملادينوف​ ​إسرائيل​ من ضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ قائلا إن مثل هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليا.

وأشاد ملادينوف في ​مؤتمر​ مصور بالفيديو مع ​مجلس الأمن​ الذي يعقد اجتماعا كل شهر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما سماه "أمثلة ملهمة للتعاون عبر خطوط النزاع" في مكافحة ​فيروس كورونا​.

لكنه حذر من أنه في الشهر الماضي "استمرت المواجهات والنزاعات مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية من ​ضحايا​ الحرب".

ولفتت ملادينوف الى أن "احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا"، محذرا من أن مثل هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي".