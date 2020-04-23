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الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من ضم أراض في الضفة الغربية

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حذر مبعوث ​الامم المتحدة​ الخاص للشرق الاوسط ​نيكولاي ملادينوف​ ​إسرائيل​ من ضم أجزاء من ​الضفة الغربية​ قائلا إن مثل هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليا.

وأشاد ملادينوف في ​مؤتمر​ مصور بالفيديو مع ​مجلس الأمن​ الذي يعقد اجتماعا كل شهر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما سماه "أمثلة ملهمة للتعاون عبر خطوط النزاع" في مكافحة ​فيروس ​.

لكنه حذر من أنه في الشهر الماضي "استمرت المواجهات والنزاعات مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية من ​ضحايا​ الحرب".

ولفتت ملادينوف الى أن "احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا"، محذرا من أن مثل هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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