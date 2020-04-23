الجيش الاسرائيلي ألقى 4 قنابل صوتية قبالة الوزاني

افادت معلومات صحافية بأن "أن الأصوات القوية التي سمعت في الجنوب ناتجة عن إلقاء قوة من الجيش الاسرائيلي قوامها 50 جنديا، 4 قنابل صوتية قبالة الوزاني".
هذا وشهدت الحدود الجنوبية قبل اسبوع استنفاراً بين الجيش والقوات الإسرائيلية على خلفية دخول جرافة عسكرية وقوة مشاة إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية المتحفظ عليها في خلة المحافر - جنوب العديسة، ورافق القوة عناصر "هندسية" نصبوا خيمة بداخلها أجهزة بحماية دبابة "ميركافا".
وعملت قوات الطوارئ الدولية على تسجيل الخرق والفصل بين الجانبين.
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