الجيش الاسرائيلي ألقى 4 قنابل صوتية قبالة الوزاني

افادت معلومات صحافية بأن "أن الأصوات القوية التي سمعت في ​الجنوب​ ناتجة عن إلقاء قوة من ​الجيش الاسرائيلي​ قوامها 50 جنديا، 4 قنابل صوتية قبالة ​الوزاني​".

هذا وشهدت الحدود الجنوبية قبل اسبوع استنفاراً بين الجيش و​القوات الإسرائيلية​ على خلفية دخول ​جرافة​ عسكرية وقوة مشاة إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية المتحفظ عليها في خلة المحافر - جنوب ​العديسة​، ورافق القوة عناصر "هندسية" نصبوا خيمة بداخلها أجهزة بحماية دبابة "​ميركافا​".

وعملت قوات الطوارئ الدولية على تسجيل الخرق والفصل بين الجانبين.