النشرة: الجيش إضطر لإطلاق النار في الهواء لإعادة فتح طريق تعلبايا

افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأن قوة من الجيش اضطرّت لإطلاق النار في الهواء لإعادة فتح طريق تعلبايا بعدما قطعها محتجون.
كما عملت قوة من الجيش على فتح الطريق الدولية شتورا-المصنع بعد تجمّع عدد من المحتجين عند مفرق المرج بر الياس.
هذا سجل سعرُ صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا اليوم لدى الصرافين إذ وصل الى 3700 ليرة عند عدد من محلات الصيرفة.
وتُسجّل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين من الوضع في البلد، وفي ظل الطلب المرتفع على العملة مقابل عرض قليل جدا للدولار في السوق.
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