الجيش اعاد فتح الاوتوستراد الساحلي في الجية

عمل عناصر من الجيش على إعادة فتح الأوتوستراد الساحلي في الجية بالاتجاهين، مقابل محطة "كيلاني" عند مفرق برجا، بعد أن قطعه محتجون بالاطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار.
هذا وسجل سعرُ صرف الدولار ارتفاعاً كبيرا اليوم لدى الصرافين إذ وصل الى 3700 ليرة عند عدد من محلات الصيرفة.
وتُسجّل هذه المستويات في ظل مخاوف المواطنين من الوضع في البلد، وفي ظل الطلب المرتفع على العملة مقابل عرض قليل جدا للدولار في السوق.
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