النشرة: معلومات عن توجه حكومي لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

علمت "​الخليج 365​" أنه تدور في بعض الكواليس الوزارية معلومات عن توجه حكومي لإقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​.

وكان رئيس الحكومة ​حسان دياب​ قد أكد أمس بعد إنتهاء ​الجلسة التشريعية​ أنه "يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل مصرف لبنان مع الحكومة"، مشيرًا إلى أن "مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع ​السلطة​ التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد ​جلسة الحكومة​ يوم الجمعة المقبل".

وشهد لبنان في الآونة الأخيرة تدهورا غير مسبوق في سعر ​الليرة​ مقابل ​الدولار​، فيما أصدر حاكم مصرف لبنان سلسلة من القرارات والتعاميم حول وضع الدولار وسعر صرف الليرة.