النشرة: معلومات عن توجه حكومي لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

علمت "الخليج 365" أنه تدور في بعض الكواليس الوزارية معلومات عن توجه حكومي لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد أمس بعد إنتهاء الجلسة التشريعية أنه "يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل مصرف لبنان مع الحكومة"، مشيرًا إلى أن "مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل".
وشهد لبنان في الآونة الأخيرة تدهورا غير مسبوق في سعر الليرة مقابل الدولار، فيما أصدر حاكم مصرف لبنان سلسلة من القرارات والتعاميم حول وضع الدولار وسعر صرف الليرة.
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