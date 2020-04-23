أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 516 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وكان مدير عام الصحة في فرنسا، جيروم سالومون، أكد أنه "لن يتم رفع الحجر الصحي ما لم يكن احتواء فيروس كورونا ناجحاً في البلاد"، موضحاً أن "الهدف هو أن يكون هناك حد ادنى من المرضى حتى يوم 11 أيار المقبل، حتى نتمكن جميعاً من استئناف نشاطنا دون التأثير سلباً على أحبائنا".
كما شدد على أن "هذا الفيروس سيستمر في الانتشار حتى تكون لدينا مناعة جماعية كبيرة، ونحن لا نزال بعيدون عن اللقاح الحقيقي للفيروس"، منوّهاً بأن "هدف فرنسا ليس خلق حصانة جماعية من خلال خلق موجة ثانية ثم موجة ثالثة، والتي تبدو خطيرة للغاية بالنسبة لنا، وإنما الهدف هو منع تداول الفيروس، وتوفير ظروف مواتية لتوفير الوقت مقارنة بوصول الأدوية أو اللقاحات الفعال".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفرنسة: تسجيل 516 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.