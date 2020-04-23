الصحة الفرنسة: تسجيل 516 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية تسجيل 516 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكان مدير عام الصحة في ​فرنسا​، جيروم سالومون، أكد أنه "لن يتم رفع الحجر الصحي ما لم يكن احتواء فيروس كورونا ناجحاً في البلاد"، موضحاً أن "الهدف هو أن يكون هناك حد ادنى من المرضى حتى يوم 11 أيار المقبل، حتى نتمكن جميعاً من استئناف نشاطنا دون التأثير سلباً على أحبائنا".

كما شدد على أن "هذا الفيروس سيستمر في الانتشار حتى تكون لدينا مناعة جماعية كبيرة، ونحن لا نزال بعيدون عن اللقاح الحقيقي للفيروس"، منوّهاً بأن "هدف فرنسا ليس خلق حصانة جماعية من خلال خلق موجة ثانية ثم موجة ثالثة، والتي تبدو خطيرة للغاية بالنسبة لنا، وإنما الهدف هو منع تداول الفيروس، وتوفير ظروف مواتية لتوفير الوقت مقارنة بوصول الأدوية أو اللقاحات الفعال".