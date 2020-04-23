الصحة التركية: 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 حالة وفاة

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة "تسجيل 3116 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 101790 حالة.

ولفت قوجة إلى أن "تم تسجيل 115 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بالتالي عدد الوفيات الإجمالي إلى 2491 شخصاً".

كما شدد على أنه "تم تسجيل 2014 حالة شفاء من الفيروس في البلاد، بالتالي يصبح عدد المتعافين من الوباء 18491 شخصاً"، مؤكداً أن "وزارته أجرت 40962 اختباراً للمشتبه بإصابتهم بالوباء، ليصبح عدد الاختبارات الإجمالي 791906 اختبار".

ونوّه قوجة بأن "عدد المرضى تحت العناية المركزة هم 1816 شخصاً، بينما لدينا 982 شخصاً على أجهزة التنفس الاصطناعي".