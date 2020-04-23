خارجية إيران تسلم سفير سويسرا مذكرة احتجاج على تهديدات أميركا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ أنه "تم استدعاء السفير السويسري في طهران كراعي لمصالح اميركا الى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه تهديدات القوات الاميركية، بما فيها التواجد غير الشرعي والإجراءات غير القانونية والمزعزعة للاستقرار لسلاح البحرية الامريكية بالقرب من المياه الشمالية للخليج الفارسي والساحل الإيراني".

وأوضح أن "المذكرة ذكرت ​الحكومة الاميركية​ بضرورة احترام القوانين الدولية للسلامة البحرية وحرية الملاحة من قبل جميع الأطراف، وحذرت من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبينما تدافع بقوة عن حقوقها البحرية، سترد وبشكل مناسب على أي تهديدات وإجراءات غير قانونية وعدوانية في منطقة ​الخليج الفارسي​ وبحر عمان".

ولفت إلى أن "إيران تدين التصريحات التهديدية والاستفزازية التي أدلى بها أمس رئيس ​الولايات المتحدة​ ​دونالد ترامب​، وتنصح ترامب بأنه في الوضع الحالي، وتفشي كورونا في المنطقة والعالم، فانه من الأفضل وبدلا من المغامرة واسقاط التهم على الاخرين، اعادة الأسطول العسكري الى اميركا واستخدامه في المساعدة للسيطرة على هذا المرض المتفشي، الذي حول هذا البلد الى أكثر البلدان تلوثا في العالم".