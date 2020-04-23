الصحة الكندية: نسجيل 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ الكندية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد إلى 2028 حالة وفاة، بعد تسجيل 157 حالة جديدة.

ولفتت الوكالة إلى أنها "سجلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 40824 حالة.

بالتوازي، شددت الوكالة على أنه تم إجراء "فحص كورونا لأكثر من 620 ألف شخص في البلاد"، منوّهةً بأن "معظم الإصابات بالفيروس في البلاد تعود إلى مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة)".