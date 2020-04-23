أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد إلى 2028 حالة وفاة، بعد تسجيل 157 حالة جديدة.
ولفتت الوكالة إلى أنها "سجلت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 40824 حالة.
بالتوازي، شددت الوكالة على أنه تم إجراء "فحص كورونا لأكثر من 620 ألف شخص في البلاد"، منوّهةً بأن "معظم الإصابات بالفيروس في البلاد تعود إلى مقاطعتي كيبك (نحو 20.1 ألف حالة) وأونتاريو (نحو 13 ألف حالة)".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكندية: نسجيل 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.