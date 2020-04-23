السعودية تعلن يوم غد الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلنت لجان تحري هلال رمضان في السعودية أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر رمضان.
وأفاد مرصد المجمعة الفلكي برؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الخميس. وأصدرت المحكمة العليا قرارا بإثبات شهادة لجان التحري، معلنه أن غدا الجمعة هو بداية الشهر الفضيل.
وكانت لجان التحري في المملكة قد استجابت، مساء اليوم، لدعوة المحكمة العليا، وخرجت إلى المراصد الفلكية والمواقع المرتفعة لتحري رؤية الهلال.
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