الملك سلمان: لمواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب

أفاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأنه "نعيش ظرفاً بالغاً أثّر على البشرية كافة"، معرباً عن اعتزازه "بما اتخذته السلطات السعودية من إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا المسجد "كوفيد ".19
وفي كلمة بمناسبة شهر رمضان، شدد الملك سلمان على ضرورة "مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب"، لافتاً إلى أن "عزاءنا جميعًا أننا نمتثل بذلك لتعليمات شرعنا الحكيم الذي جعل الحفاظ على الأنفس من أجلّ مقاصده العظيمة".,
كما أكد "حرص السلطات على خدمة المواطن والمقيم والمحافظة على صحة وسلامة الإنسان"، منوّهاً بأنه "يتألم أن يدخل علينا هذا الشهر العظيم في ظل ظروف لا تتاح لنا فيها فرصة صلاة الجماعة، وأداء التراويح والقيام في بيوت الله، بسبب الإجراءات الاحترازية للمحافظة على أرواح الناس وصحتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".
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