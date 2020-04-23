عمدة نيويورك: الولاية تخطت مرحلة تفشي فيروس كورونا

أشار عمدة ولاية ​نيويورك​ الأميركية بيل دي بلاسيو، إلى أنه "سيتم توزيع 400 ألف وجبة حلال في مدينة نيويورك على المسلمين في ​شهر رمضان​"، لافتاً إلى أن حوالي "مليون شخص من سكان نيويورك يواجهون مشاكل في الأمن الغذائي".

وأفاد دي بلاسيو بأن "الولاية تخطت مرحلة تفشي ​فيروس كورونا​، ولكن علينا أن نلتزم الحذر".

من جهته، أعلن حاكم نيويورك ​أندرو كومو​، "تسجيل 438 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في نيويورك خلال الساعات الـ 24 الأخيرة"، منوّهاً بأن "السلطات أجرت دراسة على عينة عشوائية من 3000 مواطن من سكان الولاية، حيث تم اجراء فحص فيروس كورونا وتبين ان 13% منهم كانت نتائجهم إيجابية".